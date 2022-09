TrialGP, Toni Bou nella storia: 32 titoli mondiali per lo spagnolo

Non ha vinto la battaglia di Ponte di Legno ma sicuramente la guerra per il titolo nel TrialGP: Toni Bou entra sempre più nella storia della disciplina ma anche dello sport in generale. Con questo successo, l'ennesimo della sua carriera, il pilota spagnolo ha vinto il 16° oro. E questi sono solo nell'outdoor. Aggiungendo i 16 indoor, infatti, il totale arriva alla vertiginosa cifra di 32 titoli mondiali. Numeri incredibili e inavvicinabili per chiunque: Toni Bou ha conquistato tutti i campionati del mondo a cui ha partecipato dal 2007. Aggiungendoci 131 gare vinte nel TrialGP e 73 nell'X-Trial si capisce la grandezza di questo personaggio. Basti pensare che il secondo sportivo più titolato è Michael Phelps nel nuoto con 28 medaglie olimpiche. Nel mondo dei motori nessuno è stato capace di fare ciò che ha fatto Bou, secondo nell'ultima prova corsa proprio a Ponte di Legno, in provincia di Brescia. Oltre alla celebrazioni per l'alfiere Honda c'è anche un po' di azzurro grazie al successo meritato di Matteo Grattarola: trionfo nel GP di casa, meglio di così è difficile fare.

Nella gara femminile, invece, la scena se l'è presa la britannica Emma Bristow che ha chiuso davanti alla spagnola Abellan e all'italiana Andrea Sofia Rabino laureandosi – quindi – campionessa del mondo. E' l'ottavo sigillo in carriera per la 31enne nata a Boston, est dell'Inghilterra. Al momento il mondo del Trial è dominato da questi due: Toni Bou ed Emma Bristow. Che non hanno intenzione di fermarsi.