RALLY Trionfa Gryazin ma sorride anche Andreucci Il pilota russo domina il San Marino rally, il pluricampione italiano cala il tris nel tricolore terra

Con una prestazione davvero magistrale, Nikolay Gryazin, navigato da Konstantin Aleksandrov ha vinto la cinquantesima edizione del rally di San Marino. Protagonista del mondiale WRC Rally 2, il portacolori della Skoda Fabia R5 ha dominato la gara sammarinese dal primo all'ultimo tornante. Miglior tempo in sette delle nove speciali disputate, Gryazin ha dimostrato di avere un passo nettamente superiore ai suoi avversari, chiudendo con vantaggio di oltre 41 secondi su Paolo Andreucci.

Il pluricampione italiano può comunque sorridere, per un secondo posto che vale come una vittoria in ottica campionato italiano terra. Andreucci è stato bravo ad aggiudicarsi due prove speciali e soprattutto a non farsi trascinare in un eventuale duello con Gryazin. Il pilota della Garfagnana si conferma l'uomo da battere e consolida il primato in classifica generale.

A completare il podio del rally di San Marino è stato Giacomo Costenaro. Il pilota vicentino ha incontrato qualche difficoltà nelle fasi iniziali della gara ma poi con il passare dei chilometri ha trovato il giusto ritmo, confermandosi al secondo posto nella graduatoria del tricolore terra.

Bene i piloti sammarinesi. Daniele Ceccoli, affiancato da Piercarlo Capolongo, ha chiuso al quarto posto assoluto. Un risultato che equivale ad una grande dose di fiducia in vista della seconda parte di campionato. Al quinto posto il duo formato da Matteo Gamba e Nicolò Gonella mentre non è andato oltre sesto posto Enrico Oldrati. Il pilota bergamasco mantiene comunque la terza posizione nel campionato italiano terra. Davvero sfortunato Jader Vagnini. Partito alla grande nelle prime due prove speciali, il pilota sammarinese è stato penalizzato di un minuto per aver anticipato un controllo orario. Scivolato in 28esima posizione, Jader Vagnini è stato autore di una grande rimonta che lo ha portato al nono posto assoluto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: