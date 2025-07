RALLY Trionfo sammarinese nell'Historic: successo per Marco Fantini Parla sammarinese il San Marino Historic Rally con il successo di Marco Fantini su Opel Corsa. Negata una splendida doppietta biancazzurra con l'errore nel finale di Bruno Pelliccioni, al comando della gara fino all'ultima prova speciale

Da sempre i piloti di San Marino si fanno rispettare nei rally. E, da qualche decennio a questa parte, dominano la categoria Historic. L'addizione è semplice: un rally Storico in Repubblica significa successo a tinte biancazzurre. Ed è una sorpresa quella di Marco Fantini, capace di trionfare mettendosi alle spalle i grandi della categoria. Il pilota del Titano lo fa con una Opel Corsa GSI conquistando anche tre prove speciali sulle 7 in programma: scratch ottenuti sia sulla “Pieve di Cagna” che sulla “Piandimeleto-Lunano”. Si deve accontentare di una seconda posizione assoluta, invece, Mauro Sipsz al volante della Lancia Delta Integrale. Dopo essere andato molto forte il sabato, il monegasco ha pagato un assetto sbagliato nella giornata principale e ha chiuso a poco più di 27 secondi dal leader. Chi invece si deve rammaricare – e non è la prima volta al San Marino – è Bruno Pelliccioni che, saldamente al comando nella corsa, ha sbagliato nell'ultima prova speciale perdendo oltre 5 minuti. L'altro alfiere del Titano ha messo sul fianco la sua Ford Escort RS, dicendo addio ai sogni di gloria sul più bello. Tra gli altri sammarinesi da segnalare il quarto posto di Nemo Mazza, il sesto di Stefano Rosati e il settimo di Corrado Costa. In generale – dando un'occhiata anche ai navigatori – c'è tanto biancazzurro in top ten. Campionato Italiano Terra Storico che ora tornerà protagonista a fine settembre con il Rally del Vermentino.

