Tripletta italiana in Qatar: Bastianini vince in MotoGP

Tripletta italiana in Qatar nella gara d'apertura del Motomondiale: in Moto3 vince Andrea Migno, in Moto2 Celestino Vietti e in MotoGP trionfa il riminese Enea Bastianini al primo successo nella classe regina.

Per la vittoria di Enea Bastianini arrivano anche i complimenti della Federazione Sammarinese Motociclistica: "La FSM si complimenta con Enea Bastianini per la sua prima vittoria in carriera al GP del Qatar. Il pilota di romagnolo, tesserato con il Motoclub San Marino, porta sul gradino più alto del podio la sua Ducati del team Gresini ed inizia nel migliore dei modi la stagione 2022 della classe regina"

