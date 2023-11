WRC Tripletta Toyota nel rally del Giappone Vince Evans davanti a Ogier e Rovampera

Tripletta Toyota nel rally del Giappone.

Il britannico Evans ha vinto il rally del Giappone, ultima prova del Mondiale WRC. Stagione dominata dalla Toyota che chiude con una tripletta nella gara di casa. Terza vittoria stagionale e secondo posto nel mondiale piloti per il britannico Evans che si è aggiudicato il rally del Giappone, ultima gara del mondiale WRC.

Una prova dominata dal pilota della Toyota e decisa nella giornata di venerdì, quando la pioggia battente ha messo fuori dai giochi Thierry Neuville. Il belga, nel tentativo di recuperare terreno nei confronti del leader della classifica generale, è finito fuori strada nel corso della sesta prova speciale ed è stato costretto al ritiro. Da quel momento Evans non ha fatto altro che amministrare il vantaggio accumulato nei confronti dei due compagni di squadra, Sébastien Ogier e Kalle Rovanpera. Il pluricampione francese ha subìto anche una penalizzazione di 1 minuto per essere arrivato in ritardo a un controllo orario, ma questo non gli ha impedito di conquistare il secondo posto assoluto. A completare la splendida tripletta Toyota ci ha pensato Kalle Rovampera. Il neo campione del mondo, è stato autore di una gara senza grandi sbavature, contribuendo al trionfo della casa giapponese.

Detto del ritiro di Neuville, a salvare l'onore della Hyundai ci ha pensato il finlandese Esapekka Lappi che ha chiuso con il quarto posto assoluto. Da segnalare il sesto posto di Ott Tanak al volante della Ford Puma. Per il pilota estone si trattava dell'ultimo appuntamento con i colori M-Sport prima di fare ritorno alla Hyundai, a partire dalla prossima stagione. Un 2024 che come da tradizione si aprirà con il Rally di Montecarlo. L'appuntamento sulle strade monegasche è previsto dal 25 al 28 gennaio.

