Altro successo per Marc Marquez, che fa 3 su 3 nelle Sprint Race conquistando anche quella di Austin, nel terzo Gran Premio stagionale della MotoGP. Ancora una volta è doppietta tra fratelli con Alex che chiude alle sue spalle. Terzo posto per Pecco Bagnaia, scattato dalla sesta posizione, per un podio interamente griffato Ducati. Alle 21 si corre la gara lunga, con Marc Marquez in pole position.