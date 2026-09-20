Trofeo Aprilia: Gabriel Tesini vince a Cremona
Il pilota sammarinese stravince la penultima gara della stagione e allunga in testa alla classifica del Trofeo.
Continua l'ottima stagione di Gabriel Tesini nel Trofeo Aprilia RS 660. Il pilota sammarinese vince anche a Cremona nel penultimo appuntamento della stagione. Una gara perfetta quella di Tesini segnata anche dalla pole position con il tempo di 1'36.929, record assoluto della categoria Sportbike. Gabriel Tesini chiude la gara con otto secondi di vantaggio sul secondo. In classifica generale sale a quota 141 punti. Il pilota sammarinese del 52 Racing Team è saldamente in testa alla classifica del Trofeo davanti a Ferruccio Lamborghini, secondo con 107. Ultimo appuntamento del calendario a Vallelunga (9-11 ottobre) con una doppia gara.
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