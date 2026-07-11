TROFEO APRILIA

Trofeo Aprilia: Gabriel Tesini vince anche gara1 a Brno

Il pilota sammarinese si conferma grande protagonista con il successo anche nella prima race in Repubblica Ceca dopo la doppietta al Mugello.

Trofeo Aprilia: Gabriel Tesini vince anche gara1 a Brno.

Continua l'ottimo feeling di Gabriel Tesini con il Trofeo Aprilia RS 660. Dopo il doppio successo al Mugello il pilota sammarinese si aggiudica anche la gara del sabato del terzo round del calendario a Brno in Repubblica Ceca. Gabriel Tesini, al debutto su questo circuito, si è imposto davanti a Ferruccio Lamborghini e Mattia Bosello partendo dalla seconda posizione in griglia. Domani, in tarda mattinata. è prevista gara 2.

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