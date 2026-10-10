TROFEO APRILIA Trofeo Aprilia: Gabriel Tesini vince ed è campione

Trofeo Aprilia: Gabriel Tesini vince ed è campione.

È la stagione del riscatto per Gabriel Tesini che grazie al successo in gara1 a Vallelunga si aggiudica la classifica del Trofeo Aprilia RS 660 con una gara di anticipo. Il pilota sammarinese ha letteralmente dominato il campionato, conquistando ben sei delle sette gare disputate. Un percorso netto quello di Gabriel Tesini che con i 25 punti di gara1 si porta a 166 totali, davanti a Ferruccio Lamborghini staccato di 39 e Mattia Bosello di 57.

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