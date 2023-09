MOTORI Tutti a podio i piloti della Scuderia San Marino In Repubblica successo per “Tuttavia… che spettacolo”

Tutti a podio i piloti della Scuderia San Marino.

Settembre inizia con il sorriso per la Scuderia San Marino e i suoi tesserati, che nel fine settimana hanno conquistato numerosi e importanti podi. Nel Fanatec GT World Challenge Mattia Drudi ritrova il podio e il riscatto con la vittoria in Gara 1 sulla pista dell’Hockenheim insieme allo Svizzero Ricardo Feller. In Gara 2 l’equipaggio della Tresor chiude in quarta posizione. Festeggiamenti anche in casa Meloni: il padre Paolo e il figlio Davide chiudono al secondo posto di classe AM nel GT4 European Series; nella seconda manche concludo in terza posizione. Nel rally protagonista il Campionato Italiano Rally Asfalto: al Rally Piancavallo Jacopo Bergamin, insieme a Yuri Rossato, chiude sul gradino più basso del podio di classe A6. Il weekend è stato segnato anche da un’importante manifestazione organizzata sul territorio sammarinese. Si è svolta l’edizione 2023 di “Tuttavia… che spettacolo” organizzata dall’associazione Attiva-Mente. La Scuderia San Marino è stata coinvolta come nella passata edizione con il servizio di Taxi Rally, che in termini di partecipazioni è stato un vero successo grazie alla collaborazione dei tesserati Scuderia San Marino e Drift Team 96, ai quali vanno rivolti i ringraziamenti della società per la numerosa partecipazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: