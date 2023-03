RALLY Tutto pronto per il 22° Rally Bianco Azzurro Sta per ripartire la stagione dei rally anche a San Marino: nel weekend dell'1-2 aprile si correrà il Bianco Azzurro che quest'anno torna sotto ACI Sport e sarà valido per il CRZ 5^ Zona. Caccia al vincitore dell'edizione 2022, Alessio Pisi.

Dopo i grandi successi dello scorso anno, in termini di iscritti e risultati, tornano i rally a San Marino. Si partirà nel weekend dell'1-2 aprile con il Bianco Azzurro che, nel 2023, torna sotto ACI Sport e sarà valevole anche per la Coppa Rally di Zona. Un vanto per la Scuderia San Marino, organizzatrice dell'evento giunto alla sua 22^ edizione, e una possibilità di vedere sul Titano numerosi piloti di talento pronti a darsi battaglia. Sono 9 le prove speciali in programma: 2 in Repubblica – la “Maiano” e la storica “Casa” - e una fuori dai confini, sicuramente suggestiva tra le strade di Monte Grimano Terme, tutte da ripetere per 3 volte. E proprio nel Comune del paese marchigiano si è svolta la conferenza stampa di presentazione con il Sindaco Elia Rossi e il presidente della Scuderia Roberto Selva.

Iscrizioni al Rally Bianco Azzurro ancora aperte, fino a venerdì 24 marzo.

Nel servizio l'intervista a Roberto Selva, presidente Scuderia San Marino

