Tutto pronto per il 24° Rally Bianco Azzurro

Il 2025 dei rally sul Titano riparte nel weekend con l'edizione numero 24 del Bianco Azzurro. La gara, organizzata dalla Scuderia San Marino, punta come sempre al pieno di iscritti. Ci saranno le RallyStar, apripista pronti a dare spettacolo, e le due categorie riservate al Moderno e allo Storico. Confermate le due prove in notturna del sabato sera, con la prima novità: la speciale “Corianino-Montegiardino” che verrà ripetuta altre due volte nella mattinata di domenica. Oltre a questa, show assicurato su “La Casa-Canepa”, da percorrere per tre volte prima dell'arrivo previsto nel primo pomeriggio in Piazza Bertoldi a Serravalle, dove si svolgeranno le consuete premiazioni.

Roberto Selva (presidente Scuderia San Marino): "Come sempre il riscontro delle nostre gare è positivo. Questo fa molto piacere perché abbiamo sempre maggiori difficoltà nell'organizzazione di questi eventi. Purtroppo abbiamo lottato anche da sare, da gare che sono state annullate in Italia e questo ci dispiace. Questa volta anche noi siamo stati chiamati gli straordinari, siamo riusciti a fare questo bianco-azzurro, a metterlo in piedi e il riscontro è sempre ottimo, siamo molto contenti"

Marco Cavalli (consigliere FAMS): "Ci agevola molto il fattore del rinnovo del precedente mandato, quindi diciamo che già conosciamo tutti i vari membri e i consigli direttivi, questo fa sì di poter lavorare con ulteriore armonia"

Davide Simoncini (pilota Moderno): "È sempre bello correre a casa, io durante l'anno non faccio tante gare, però quelle di casa sono sempre belle per me. Correre sulle strade che si conoscono un po' meglio con delle macchine da corsa è sempre una bellissima emozione"

Enrico Ercolani Volta (pilota Storico): "Sicuramente è una categoria che sta prendendo piede, è abbastanza agguerrita. Io lo faccio in primis per divertirmi, come penso la maggior parte di tutti noi dello Storico, ma anche di quelli che corrono qui in casa. Tutto quello che verrà lo prendiamo, lo mettiamo nel bagaglio di esperienza e siamo positivi, siamo fiduciosi per la gara di casa".