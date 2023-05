Tutto pronto per il Rally del Salento: sarà lotta a 3?

Da Verona a Lecce: il Campionato Italiano Asfalto scende per tutta la penisola e arriva fino al Tacco per la 55^ edizione del Rally del Salento, ormai diventato un punto fisso della stagione tricolore. E' il secondo appuntamento per gli specialisti dell'asfalto dopo il primo round al Rally Due Valli, conquistato da Stefano Albertini dopo un duello d'altri tempi con Simone Campedelli. Saranno loro due, molto probabilmente, a giocarsi la vittoria in Puglia. Punta ad inserirsi anche Luca Rossetti che nella manche di apertura aveva chiuso sul gradino più basso del podio. Lotta a 2, a 3, con qualche outsider? Le due giornate salentine sveleranno ogni dubbio: si parte venerdì sera con la prova "spettacolo". Come negli scorsi anni confermata la formula ad inseguimento con due equipaggi per volta in pista. Spettacolo dunque assicurato.

Nella giornata di sabato le altre 8 prove speciali in programma: tre giri sulla Torre Paduli e sulla Specchia, due sulla Santa Cesarea. Quasi 100km di tratti cronometrati prima dell'arrivo in Piazza Mazzini a Lecce, sede anche della partenza. Saranno 56 le vetture al via, considerando sia il Rally “moderno” - che avrà anche un coefficiente di 1.5 – che lo Storico, giunto alla sua quinta edizione.