Tutto pronto per l’avvio della 19° edizione di Rallylegend Per il riordino di venerdì prolungato l’orario della funivia giorni e orari di chiusura delle strade in Repubblica

Tutto pronto per l’avvio della 19° edizione di Rallylegend.

E’ iniziato il conto alla rovescia, la 19° edizione di Rallylegend aprirà i battenti giovedì 7 ottobre. Si stanno mettendo a punto i dettagli, ma la macchina organizzativa, già al lavoro da mesi, ha già tutto pronto ad accogliere gli appassionati che in tanti hanno deciso di assistere a questa straordinaria manifestazione coi suoi moltissimi appuntamenti.

FUNIVIA.

E’ confermato il riordino di venerdì 8 ottobre nella suggestiva cornice di piazza della Libertà nel centro storico di San Marino. Per questa ragione, al fine di agevolare gli spostamenti del pubblico, anche quest’anno la funivia prolungherà l’orario di apertura fino alle ore 01,30 di sabato.

Qui di seguito riportiamo, per residenti e visitatori, le informazioni sulla chiusura delle strade prima e durante la manifestazione.

E’ attivo come sempre un numero riservato a chiunque abbia necessità di informazioni: 3371009702

CHIUSURA STRADE

dalle ore 14:00 di venerdi’ 1 ottobre 2021 alle ore 24:00 di lunedi’ 11 ottobre 2021 · intera area Piazzale Giovanni Paolo II (compresa area retrostante Palestra Casadei)

dalle ore 08.00 di lunedì 4 ottobre 2021 alle ore 24.00 di domenica 10 ottobre 2021 · via Rancaglia da incrocio con str. la Ciarulla (distributore Erg) fino a incrocio con via Ponte Mellini, intera area parcheggi stadio di Serravalle, parcheggio CONS (zona antistante e retrostante palestra Casadei), parcheggio Multieventi (zona antistante e retrostante Multieventi Sport Domus), parcheggio adiacente alla rotonda delle strade la Ciarulla e Costa del Bello (parte relativa alla proprietà pubblica)



dalle ore 00:00 di mercoledi’ 6 ottobre 2021 alle ore 24.00 di domenica 10 ottobre 2021 · parcheggio Mensa in str. Costa del Bello e parcheggio palestra ex Mesa in via la Ciarulla

dalle ore 07:00 alle ore 15:30 di venerdi’ 8 ottobre 2021 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento dello shakedown (test vetture) “i Laghi” · str. Ca’ Barigone, str. dei Laghi, str. dei Bugari, str. di San Michele fascia oraria di transito riservata ai residenti e sempre nel senso di marcia del percorso di gara: transito fino alle ore 09:00

dalle ore 18:00 di venerdi’ 8 ottobre 2021 alle ore 03:00 di sabato 9 ottobre 2021 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento della ps “San Marino” · strada della Ginestrina, strada del Lupo, strada Terza Gualdaria da strada del Lupo a strada di Monte Diodato, strada di Monte Diodato, strada di Canepa, strada Prima Gualdaria da strada di Canepa a bivio viale Campo dei Giudei, viale Campo dei Giudei da bivio strada Prima Gualdaria a bivio via Montalbo, via Montalbo, via Piana, via GB Belluzzi (compreso parcheggio nr. 1), viale lo Stradone fino a bivio con via Paolo III. fascia oraria di transito riservata ai residenti e sempre nel senso di marcia della prova speciale: transito fino alle ore 19:00

[Banner_Google_ADS]



dalle ore 19.00 di venerdi’ 8 ottobre 2021 alle ore 01.30 circa di sabato 9 ottobre 2021 (comunque fino al passaggio dell'ultima vettura) per un riordinamento delle vetture nel centro storico · via Paolo Terzo, contrada di Portanova, p.zza Sant'Agata, contrada San Francesco, contrada delle Mura, p.le G. Genga, contrada Omerelli, p.le antistante palazzo Begni, p.zza Titano, via Eugippo, contrada del Pianello, p.zza della Libertà, contrada del Collegio, p.zza Garibaldi, via Donna Felicissima, via Gino Zani fascia oraria di transito riservata ai residenti e sempre nel senso di marcia del percorso di gara: transito fino alle ore 19:45

dalle ore 10:30 alle ore 20:30 di sabato 9 ottobre 2021 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento della ps “i Laghi” · via Ranco da bivio via F. Fiori a str. IX Gualdaria, str. IX Gualdaria, via Ca’ dei Lunghi da str. IX Gualdaria a rotatoria Ospedale di Stato, str. Auloceto, str. Ca’ Barigone, str. dei Laghi, str. dei Bugari, str. di San Michele fascia oraria di transito riservata ai residenti e sempre nel senso di marcia della prova speciale: transito fino alle ore 12:30 e dalle 16:30 (circa) alle 16:45.



dalle ore 10:30 alle ore 20:30 di sabato 9 ottobre 2021 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento della ps “la casa” (comunque fino al passaggio dell'ultima vettura) · strada della Baldassrona, Costa del Santo, strada Prima Gualdaria da bivio Costa del Santo a str. del Lavoro, str. del Lavoro, Ponte dei Mulini, str. la Venezia, str. Cà Balducci, str. del Ponte da bivio Cà Balducci a via XXI settembre, via XXI settembre da str. del Ponte a p.zza XII ottobre (Fiorentino); fascia oraria di transito riservata ai residenti e sempre nel senso di marcia del percorso di gara: transito fino alle ore 13:15 e transito dalle ore 16:55 circa alle ore 17:10 circa.

dalle ore 18:00 di venerdi’ 8 ottobre 2021 alle ore 20:00 di domenica 10 ottobre 2021 e comunque fino al transito dell’ultima vettura per lo svolgimento della ps “the Legend” · str. la Ciarulla da bivio str. Costa del Bello a bivio str. Acquasalata, zona industriale la Ciarulla, str. dell'Assenzio, via dei Cerri, str. la Ciarulla, str. Bulumina, str. Borrana, str. Acquasalata (da str. la Ciarulla a bivio str. Cardio); Fascia oraria di transito riservata ai residenti e sempre nel senso di marcia del percorso di gara: transito fino alle ore 08:30 del 9 ottobre 2021 e transito dalle ore 22:00 del 9 ottobre 2021 alle ore 07:00 del 10 ottobre 2021.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: