Ufficiale: doppio appuntamento a Misano con la MotoGP Il 13 e 20 settembre la MotoGP correrà sul circuito Marco Simoncelli

Ufficiale: doppio appuntamento a Misano con la MotoGP.

La MotoGP raddoppia a Misano. Ora è ufficiale. Il circuito "Marco Simoncelli" ospiterà due Gran Premi. Il 13 settembre sarà Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, una settimana più tardi ancora a Misano per il Gran Premio dell'Emilia Romagna e Della Riviera di Rimini il 20 settembre.

Il motomondiale partirà a Jerez il 19 luglio con il GP di Spagna. La settimana successiva sempre a Jerez il GP di Andalucía. Ad agosto appuntamento a Brno per il GP della Repubblica Ceca, poi doppio appuntamento in Austria a Spielberg. A settembre dopo Misano, si tornerà in Spagna a Barcellona. Ad ottobre Le Mans e poi di nuovo in Spagna ad Aragon per un altro doppio impegno. A Valencia, 8 e 15 novembre i due GP a Valencia.

I GP di America, Thailandia, Argentina e Malesia saranno confermati entro il 31 luglio. La stagione 2020 del motomondiale avrà un massimo di 17 gran premi includendo anche il GP del Qatar solo per Moto2 e Moto3.

I più letti della settimana: