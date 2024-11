FORMULA 1 Ufficiale: il Gran Premio d'Italia si correrà a Monza fino al 2031

La Formula 1 annuncia che il Gran Premio d'Italia rimarrà in calendario fino al 2031 compreso nell'ambito di una nuova proroga di sei anni. L'accordo è stato firmato tra le parti per una cifra annuale che andrà a salire per i prossimi sette anni e dovrebbe aggirarsi sui 180 milioni di euro. La firma è arrivata dopo la fine dei lavori di ammodernamento che l'Aci aveva intrapreso nei mesi scorsi, ultimati a tempo di record. Monza è sempre stato presente nel Mondiale fin dalla prima edizione nel 1950.

