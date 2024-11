RALLY Ufficiale: si correrà dal 2 al 5 ottobre il Rallylegend 2025 L'appuntamento con la 23' edizione sarà anticipata di una settimana.

La 23^ edizione del Rallylegend si terrà dal 2 al 5 ottobre 2025. L'appuntamento con la grande kermesse automotoristica sammarinese sarà anticipata di una settimana rispetto a quest'anno. Una data in leggero anticipo rispetto all'appuntamento tradizionale, legata alla volontà di favorire la presenza dei team del Mondiale Rally, in base al calendario WRC, infatti dal 16 al 19 ottobre è in programma il Rally dell'Europa Centrale, terzultima gara del mondiale.

