RALLY Ufficializzati i calendari 2023: il Rally di San Marino torna nell'Assoluto il 18 giugno L'edizione numero 51 del Rally di San Marino torna a essere valido per il Campionato Italiano Assoluto, oltre che per il Terra e lo Junior. Nel CIAR si parte dal Ciocco il 12 marzo, si chiude con il Monza il 3 dicembre.

Celebrati i titoli tricolori di Andrea Crugnola nell'Assoluto, Simone Campedelli nell'Asfalto e Paolo Andreucci nel Terra è già tempo di pensare al 2023 con i nuovi calendari dei campionati italiani. Una delle novità più importanti riguarda proprio il Rally di San Marino che il prossimo anno giungerà alla sua edizione numero 51 e che tornerà nell'Assoluto con coefficiente di 1.5. Un attestato di stima da parte di ACI Sport agli organizzatori della gara biancazzurra che si correrà il 18 giugno e sarà valida, oltre che per il CIAR, anche per il Terra e per lo Junior.

Parlando di Assoluto un'altra differenza rispetto al passato è il Rally di Sanremo, storicamente collocato come una delle prime gare della stagione e che – invece – nel 2023 sarà la penultima, il primo ottobre. Partenza confermata con Il Ciocco e Valle del Serchio il 12 marzo. Torna il Rally di Monza, gran chiusura di Assoluto e Terra il 3 dicembre, sempre con coefficiente di 1.5. Gli altri round dell'Assoluto sono l'Alba, il Targa Florio, il Roma Capitale e il 1000 Miglia per un totale di 8 appuntamenti, uno in più rispetto al 2022. Per quanto riguarda il CIRT resta quasi tutto invariato: 6 gare e Monza che sostituisce il Brunello. Nel CIRA confermati i numeri di Rally – 7 – mentre ci sono dei cambiamenti nel calendario: apertura con il Due Valli il 30 aprile e ingressi per il Rally di Piancavallo e quello di Bassano al posto dell'Elba e della Marca Trevigiana.

