Ultimi ritocchi a Misano per il doppio appuntamento della Moto GP Domenica si corre il GP di San Marino

Il circuito ha una nuova configurazione elaborata per garantirne la fruizione nel rispetto di regole e protocolli ed è pronto ad ospitare in sicurezza un evento sul quale saranno puntati gli occhi di mezzo mondo. Le prevendite procedono spedite: restano biglietti per le giornate di venerdì e sabato nel primo weekend e la prevendita del secondo gran premio ha ormai raggiunto il 50%. “Abbiamo una priorità assoluta – il commento di Misano World Circuit - quella di organizzare un evento nella totale sicurezza, sacrificando ognuno un po’ delle abitudini passate. È il passo fondamentale da compiere per tornare ad una normalità che tutti vogliamo. Da oggi il circuito vive un po’ una doppia vita, con l’area della cosiddetta ‘bolla’ in cui gravitano i protagonisti della MotoGP completamente separata dal resto”.



