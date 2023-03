Un 2023 fitto di impegni per i rally sul Titano

Un calendario fitto di impegni per le quattro ruote sul Titano. Il 2023 dei rally partirà tra un mese esatto, nel weekend dell'1/2 aprile, con la 22^ edizione del Rally Bianco Azzurro organizzato dalla Scuderia San Marino. Due delle grandi novità del nuovo anno sono proprio in questi giorni: il Bianco Azzurro infatti sarà inserito all'interno della Coppa di Zona e, contemporaneamente, andrà in scena anche la prima edizione dello Storico. Numerose vetture che hanno fatto la storia dei rally, quindi, saranno protagoniste nel primo fine settimana di aprile. E se si parla di auto storiche, non si può non citare il San Marino Revival che – dal 14 al 16 aprile – festeggerà il trentennale. La gara, voluta dalla San Marino Racing Organization, sarà valida per il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche.

A giugno il grande evento con il ritorno del Rally di San Marino all'interno del Campionato Italiano Assoluto con il coefficiente di 1.5. La gara – giunta all'edizione numero 51 - sarà inserita anche nel Terra, nello Junior e nella Coppa di Zona. Dal 15 al 18 giugno in programma anche il San Marino Rally Historic per il CIRT Storico. L'estate poi si chiuderà il 5/6 agosto con il classico Circuito dei Campioni che, quest'anno, celebra le nozze d'oro: 50 anni, un traguardo assolutamente invidiabile. Il clou è come sempre rappresentato da RallyLegend: 21^ edizione della kermesse che richiama decine di migliaia di appassionati sul Titano per rivivere la storia, ammirare e conoscere i grandi campioni del passato e del presente. Dal 12 al 15 ottobre San Marino diventerà quindi capitale dei rally. Gran chiusura il 4/5 novembre con il 3° Halloween Ronde. L'obiettivo della Scuderia è migliorare ancora di più i suoi numeri: l'anno scorso gli iscritti furono oltre 130.