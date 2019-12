Un giovane sammarinese in finale al mondiale di Birmingham di rallycross

Killian Dall'Olmo è un giovane sedicenne sammarinese, risiede nella provincia dell’Idére, in Francia e farà parte del gruppo di sei piloti qualificati per la finale, il prossimo 11 gennaio, delle World Series DiRT 2.0. che si svolgerà a margine del salone Autosport Show di Birmingham. Killian è appassionato come i suoi 2 fratelli di auto-cross. 2 anni fa si era messo in evidenza il fratello Quentin, campione nella categoria junior. D’inverno per continuare ad allenarsi gareggiano virtualmente con la play station.