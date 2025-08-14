MOTOGP Un mese alla 18° edizione Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini Fu Casey Stoner a vincere la prima edizione nel 2007

La stagione mondiale di Misano World Circuit propone la manifestazione top per le due ruote. Dopo lo straordinario successo del 2024, con 160 mila presenze nel weekend, si annuncia un'altra edizione di straordinario spettacolo. Esattamente la 18ettesima. Era infatti il 2007 quando è stato ripristinato il GP intitolato a San Marino e alla Riviera di Rimini. In precedenza tra il 1981 e il 1993 era intitolato solo alla Repubblica di San Marino. Anno dopo anno un Gran Premio cresciuto in termini di attrazione, passato dal periodo vincente di Valentino Rossi, a quello dello spagnolo Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è diventato appuntamento di grande profilo nella stagione del motomondiale, dove convivono numerosi ingredienti: l’atmosfera che accoglie il circus, con gli eventi e la passione di una terra appassionata a tutto ciò che ‘romba”. Recentemente proficuo incontro tra il Ceo della Dorna Carmelo Espeleta, e i Promotori del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, i quali, sulla scia del buon lavoro che è stato fatto nel tempo, hanno posto le basi per il rinnovo del contratto fino al 2031.

Nel frattempo, si lavora per organizzare un’altra grande edizione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e per renderlo un evento sempre più di sistema, nel cuore della Motor Valley, dove si respira una passione senza eguali per le due ruote. E la MotoGP torna in pista dopo la pausa estiva in questo weekeend di ferragosto il 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025 con il Gran Premio d'Austria, il 24 agosto quello di Ungheria, il 5 settembre la Catalonia e il 14 settembre Misano. Fino a questo momento il dominio dei fratelli Marquez con Marc a quota 381 leader della generale ed Alex secondo con 261. A seguire poker di italiani: Pecco Bagnaia, Bezzecchi, Di Giannantonio e Morbidelli.

