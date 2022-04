FAMS Un nuovo corso per gli ufficiali di gara Costituita la nuova commissione sportiva, tecnica e della sicurezza

Un nuovo corso per gli ufficiali di gara.

Anche per il 2022, il Gruppo Giudici di Gara della FAMS, in collaborazione con FAMS, Federazione Automotoristica Sammarinese, promuove un corso per nuovi Ufficiali di Gara, che si terrà nei giorni 20 e 21 maggio presso il Multieventi Sport Domus di Serravalle.

In veste di docenti saranno presenti Mauro Zambelli, Direttore di Gara Internazionale e membro della FIA Closed Road Commission e Christian Montanari, Vice Presidente FAMS e pilota di velocità in circuito, con la partecipazione di piloti e navigatori di grande esperienza, per condividere esperienze e suggerimenti.

Il programma, che inizia venerdì 20 maggio alle ore 20.30, prevede una parte teorica, che abbraccia tutte le competenze e i campi in cui opera un Ufficiale di Gara, sia normativi che operativi, compreso il settore “elettrico”, con filmati, immagini e altri supporti.

Sabato 21 maggio, dalle ore 9.00, dopo un briefing, simulazione dinamica di una prova speciale, con vari scenari e situazioni.

Si è costituita da poco tempo e si è riunita nei giorni scorsi per la prima volta la nuova Commissione Sportiva, Tecnica e della Sicurezza della Federazione Automotoristica Sammarinese, struttura all’interno della quale vengono suddivise le varie competenze, legate allo svolgimento del motorsport. Della Commissione fanno parte sette componenti, Humbert Benedettini, Walter Chiaruzzi, Mirco Gabrielli, Alberto Massi, Valentino Muccini, Alex Raschi e Marino Zonzini, ognuno dei quali con solide e vaste conoscenze in vari campi dell’automobilismo sportivo. L’attività della Commissione verrà coordinata da Michele Trevisan, Segretario Generale FAMS.

