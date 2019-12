Un Prealpi Master Show d'oro per Alex Raschi e la Scuderia San Marino

Bel finale di stagione per la Scuderia San Marino. Al 21° Prealpi Master Show per i colori bianco-azzurri arrivano risultati di prestigio. In classe R2 la vittoria di Alex Raschi navigato da Cristiano Galante sulla Peugeot 208 R2B, fondamentale anche in ottica campionato Raceday. Tra i co-driver, ventunesima posizione per Massimo Bizzocchi che dettava le note al monegasco Massimiliano Tonso su una Skoda Fabia R5.



