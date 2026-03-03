"Un sogno in 500", la Pechino-Parigi arriva in Senato

"Un sogno in 500” è il titolo del libro scritto dal giornalista Roberto Chiodi presentato questa mattina nella sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica Italiana per raccontare la straordinaria avventura che l’autore ha vissuto a bordo della Fiat 500 ripercorrendo il tracciato della storica Pechino-Parigi insieme ai compagni di viaggio Stiven Muccioli, Fabio Massimo Longo e Federico Pedini Amati. All’evento, promosso dal Senatore Andrea De Priamo hanno assistito anche i senatori Domenica Spinelli e Gianluca Caramanna. Alla presentazione ha partecipato anche il Direttore Generale di San Marino RTV e della RAI Roberto Sergio, che ha ricordato come le due emittenti hanno accompagnato l'avventura di Lucia, la Fiat 500 targata San Marino, nel viaggio lungo i 16 mila km che hanno collegato Pechino a Parigi.







