FAMS Un weekend di RallyLegend e non solo Federico Bagnasco ha vinto il titolo tricolore MINI Challenge mentre il W&D Racing Team si è laureato vice-campione AM nel GT4 European Series

Week-end di grandi emozioni per la Federazione Auto Motoristica San Marino con il 19esimo Rallylegend ed un serie di successi sportivi a San Marino, in Italia ed in Spagna. Al Mugello Audi Sport ha vinto il Campionato Gran Turismo Sprint con Riccardo Agostini e Lorenzo Ferrari. Sempre sul circuito toscano Ugo Federico Bagnasco si è aggiudicato il titolo tricolore MINI Challenge Italia. Il giovane sammarinese si era presentato a questo appuntamento in testa alla classifica generale e con un buon vantaggio quindi ha festeggiato il titolo già dopo gara-1. A Barcellona il W&D Racing Team si laureato vice-campione AM nel GT4 European Series con Paolo Meloni e Max Tresoldi su BMW. Questo risultato va oltre alle più rosse aspettative. Il loro obbiettivo era conservare il terzo posto in classifica ma sono riusciti a conquistare ottimi piazzamenti che gli hanno consentito di salire al secondo posto finale.

Il Rallylegend è stato un vero trionfo con una straordinaria presenza di piloti e di pubblico. Tutto si è svolto nel migliore dei modi grazie all’impegno ed alla professionalità delle varie realtà coinvolte. A livello sportivo il sammarinese Stefano Rosati, con Sergio Toccaceli, su Talbot Lotus ha conquistato il secondo posto tra le Historic alle spalle di Simone Brusori e Lucia Valdiserra su Porsche 911 Rs 3000. Sergio Toccaceli ha ricevuto il trofeo dedicato alla memoria del compianto Silvio Stefanelli direttamente dalle mani del Presidente della FAMS Paolo Valli. Sul terzo gradino del podio delle Myth Marcello Colombini, in coppia con Selva su BMW M3 E30. “E’ stato un week-end estremamente positivo per la FAMS – dichiara il Vice-Presidente della FAMS Christian Montanari - Il direttivo FAMS si congratula con i team e i piloti per i loro successi: Audi Sport che ha vinto il Campionato Gran Turismo Sprint con Riccardo Agostini e Lorenzo Ferrari, il W&D Racing team che si è laureato vice-campione europeo con Meloni e Tresoldi ed il giovanissimo Ugo Federico Bagnasco che ha vinto il campionato Mini Challenge Italia. E’ stato un week-end veramente indimenticabile. Ringrazio a nome del direttivo, il Presidente Paolo Valli e Vito Piarulli per l’ottima organizzazione della 19esima edizione del Rallylegend grazie anche a tutte le persone che hanno contribuito a rendere questo evento così ad alto livello. Siamo molto felici che sia stato ancora una volta una manifestazione molto importante a livello internazionale e che ha raccolto numerosi appassionati di tutta Europa.”

