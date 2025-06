RADUNO AUTO Una giornata dedicata alle Panda 4x4

Ci sono nell'ordine: il miglior cielo possibile, un sole praticamente estivo, la passione per i motori di una terra che li ama per definizione. Apparecchiata così non poteva che trasformarsi in una giornata da ricordare quella dedicata al Primo Raduno Panda 4x4 ospitato nella Repubblica di San Marino.

E' l'iconica utilitaria la protagonista assoluta dell'iniziativa dell'Automobile Club San Marino e patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Turismo, cominciata con il raduno alla Baldasserona e poi continuata con un'escursione per strade e sterrati della Repubblica. Un percorso affascinante, certamente non agevole, capace di mettere a dura prova le leggendarie 4x4.

La giornata è proseguita con la visita a una collezione privata di veicoli che ha attirato la curiosità di turisti e fotografi e sancito la celebrazione di un'icona dell'automobilismo italiano che nella terra dei motori e nella Repubblica di San Marino ha trovato passione, paesaggio e tradizione.

