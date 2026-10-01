Una settimana a Rallylegend: Cairoli e Veiby gli ultimi nomi, aumentata la sicurezza

È uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell’anno, una manifestazione capace di trasformare la piccola Repubblica in una vera capitale internazionale del rally. È Rallylegend, pronto a tornare dall’8 all’11 ottobre con la sua 24ª edizione e un elenco iscritti di assoluto livello. Tra le ultime conferme spicca quella di Tony Cairoli, nove volte campione del mondo di motocross, che torna così a confrontarsi con il mondo delle quattro ruote. Ma la lista dei grandi nomi è lunghissima. Uno degli ultimi in ordine di tempo è il norvegese Veiby, pronto a dare spettacolo con la Polo da Rallycross. Tra Legend Stars e piloti in gara da segnalare ovviamente la presenza di tre team ufficiali del mondiale: M-Sport Ford con Sesks, Hyundai con Dani Sordo e Lancia con Gryazin e Somaschini.

Il 2026 segna anche il quarantensimo anniversario dello “stop” alle Gruppo B, una delle categorie più iconiche del rally. A celebrarla una parata con autentiche leggende della disciplina come Miki Biasion, Markku Alen e Stig Blomqvist. E non è finita qui: la grande novità dell'edizione numero 24 è il debutto al Legend del Memorial Bettega, una gara e eliminazione diretta con 4 categorie coinvolte: WRC, Gruppo B, Gruppo A e Rally2. Memorial che si terrà nella giornata conclusiva di domenica 11. Ovviamente, grande spazio alla gara classica con 11 prove speciali per quasi 73 chilometri cronometrati da percorrere nel weekend. Si parte giovedì 8 con la conferenza stampa e la conferma della “Sprint Legend Race”, la prova spettacolo.

Rafforzate anche le misure di sicurezza con lo stop alla vendita di alcol dalle 21 alle 3 nelle aree della manifestazione, il divieto di introdurre bottiglie, petardi, fuochi d'artificio e dispositivi a motore come motoseghe e macchinari. Misure mirate e limitate nel tempo e nello spazio, adottate per coniugare lo svolgimento del Rallylegend con la sicurezza di residenti, spettatori, operatori e partecipanti.







