Uno sloveno trionfa a Verona: Avbelj si prende il Rally Due Valli

In Valpolicella si brinda per Bostjan Avbelj. Lo sloveno vince un combattutissimo Rally Due Valli e sulle strade attorno a Verona ottiene il primo successo nel Campionato italiano assoluto rally, davanti ad Andrea Crugnola e a Roberto Daprà. Tredici prove speciali, un percorso rinnovato con il ritorno in Valpolicella dopo oltre 20 anni e 144 km di tracciato hanno caratterizzato la 44a edizione della corsa, terzo appuntamento dei sette in programma nel circuito.

Avbelj, che corre su Skoda Fabia con licenza italiana, ha ottenuto il miglior tempo in metà delle prove, ben sei. La gara è stata a tre sin da subito, con la sfida del venerdì notte che è andata a Daprà, fin lì leader di classifica. Il momento decisivo è stato il sabato mattina, quando lo sloveno ha costruito il proprio margine vincente Sui tratti "Moruri - UP Rent" e "San Francesco - Seven Car", mentre un testacoda metteva fuorigioco Daprà e Crugnola ne approfittava, portandosi in seconda posizione, poi mantenuta anche grazie alla vittoria nel power stage.

Un piazzamento che gli vale il sorpasso nella classifica del Campionato italiano, che adesso guida proprio su Daprà, per appena mezzo punto, mentre dietro c'è già il vuoto, perché il più vicino inseguitore, Andrea Nucita, dista ben 21 punti e mezzo.







