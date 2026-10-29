SPORT E LETTERATURA Valentina Giacinti e Alessandro Alciato presentano “Il coraggio di chi trema” La calciatrice del Como 1907, ex anche di Mozzanica, Milan e Roma, affronta il tema della depressione nel libro scritto con il giornalista italiano.

Dal primo scudetto con la Roma agli oltre 200 gol in Serie A, Valentina Giacinti ha costruito la propria carriera con talento, sacrificio e determinazione, diventando una delle protagoniste del calcio femminile italiano. Cresciuta quando questo sport era ancora lontano dai riflettori, ha conquistato record, trofei e riconoscimenti, sfidando stereotipi e pregiudizi. Ma dietro la grinta dell’attaccante si nasconde anche una profonda sensibilità.

In “Il coraggio di chi trema”, Valentina Giacinti ripercorre successi, difficoltà e fragilità, raccontando non solo la sua ascesa sportiva, ma anche il percorso di una donna che ha imparato a riconoscere nella vulnerabilità una forma di forza. Un libro da leggere per conoscere quei lividi invisibili che, con grande coraggio, Valentina Giacinti ha raccontato in questo libro nato anche dalla collaborazione con il giornalista Alessandro Alciato. La storia di una donna che diventa anche un esempio per questo percorso.

Una storia raccontata al pubblico sammarinese nell'ambito della rassegna letteraria Mercoledì d'autore.

Nel video le interviste con Valentina Giacinti e Alessandro Alciato

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