Valentino Rossi "a scuola" da Bryan Toccaceli.

Valentino Rossi si appresta ad affrontare quella che sarà la sua 25ª stagione nel motomondiale. Dall’esordio - nel 1996 - con l’Aprilia in 125 alla nuova avventura, sempre in Yamaha, con il team Petronas nel 2021. 41 anni, 9 titoli mondiali e ancora la voglia di un ragazzino per competere con i nuovi talenti della MotoGP. Il “Dottore” lo farà già dal prossimo 28 marzo con il primo appuntamento in Qatar.

Nel frattempo, VR46 si tiene in allenamento con la moto da cross al suo “Ranch” di Tavullia seguendo, tra gli altri, i consigli di Bryan Toccaceli. Il pilota sammarinese ha passato un pomeriggio divertendosi e ammirando le gesta del suo grande amico, come testimoniato dai post Facebook ed Instagram pubblicati da Rossi sui canali ufficiali.

