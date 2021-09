MOTOGP Valentino Rossi al "penultimo" Misano: "È la gara di casa, sempre speciale"

Tra i più acclamati in questo Gran Premio di San Marino non poteva che esserci Valentino Rossi. Il Dottore, che ha annunciato il ritiro dalle corse a fine stagione, è alla sua penultima apparizione in Italia e domenica verrà sicuramente acclamato dalla "marea gialla". Lo abbiamo intercettato nel paddock di Misano.

