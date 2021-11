CAMPIONI Valentino Rossi è leggenda al Galà dei Fim Awards

Valentino Rossi è leggenda al Galà dei Fim Awards.

Valentino Rossi è stato premiato al Galà dei FIM Awards di Valencia come "MotoGP Legend", riconoscimento che di solito viene assegnato a distanza di qualche anno dalla fine di una carriera. Il 'Dottore', invece, l'ha ricevuto nello stesso giorno in cui ha smesso di correre, a ulteriore conferma della sua grandezza. Ai FIM MotoGP™ Awards, dove vengono premiati i piloti e i team più eccezionali dell'anno il Dottore è stato nominato MotoGP™ Legend e premiato per mano di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports.

Rossi è stato acclamato per la sua carriera di pilota nel Campionato del Mondo dopo più di 25 anni al vertice dove si è guadagnato il rispetto dei suoi rivali e ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport diventando un'icona senza precedenti sulla scena internazionale. Un totale di 26 stagioni da sogno hanno portato ad un meritato riconoscimento. Vale, come previsto, ha gradito e accolto con sinceri sorrisi il calore e l'affetto che, in questa occasione più che mai, lo ha circondato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: