MOTOGP Valentino Rossi: "Ho deciso di fermarmi a fine stagione"

Valentino Rossi ha annunciato in conferenza stampa il suo ritiro al termine di questa stagione. Il pilota della Yamaha ha dichiarato in apertura di conferenza: "Ho deciso di fermarmi a fine stagione. E' un momento molto triste, è difficile sapere che l'anno prossimo non correrò in MotoGP".

