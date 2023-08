LEGGENDA Valentino Rossi riceve le chiavi di Tavullia il 7 settembre

Tavullia, in provincia di Pesaro Urbino, si prepara al grande evento di giovedì 7 settembre quando la sindaca Francesca Paolucci consegnerà le chiavi della città a Valentino Rossi, il suo cittadino più famoso. Sono attese migliaia di persone per 'TavulliaVale' che si svolgerà in piazza Dante Alighieri sotto le mura medievali del paese: una giornata storica che inizierà alle 17 con il dj set dei dj Giacomo Benda e Igna e la musica della special guest dj Ralf. Alle 20.30 la serata, che verrà trasmessa in diretta su Sky e sarà presentata dai commentatori Sky Moto Gp Mauro Sanchini, Guido Meda e Vera Spadini, entrerà nel vivo. Tra video, interviste, gag e motori sul palco insieme a Valentino saliranno i piloti della VR46 Riders Academy e tanti ospiti a sorpresa.

