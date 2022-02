Valle del Tevere Storico: Tonelli vince davanti al sammarinese Corrado Costa

Sette prove speciali: mitiche – con memorie di Mondiale anni '80 – selettive e rese ancora più difficili dalla neve. Non si è fatto mancare niente il Rally Valle del Tevere, giunto alla sua seconda edizione e primo appuntamento del Campionato Italiano Terra Storico. Una vera e propria gara a eliminazione e che, alla fine, ha premiato Andrea Tonelli su Ford Escort RS. Prima vittoria assoluta nel tricolore sterrato con 4 stage su 7 conquistati. E' stato un duello appassionante tra lo stesso Tonelli e Fabrizio Bacci: il livornese, al volante di una Ford Sierra Cosworth, era saldamente al comando della classifica dopo aver vinto 3 speciali consecutive, salvo ritirarsi nella penultima – quando aveva 40 secondi di vantaggio – per un'uscita fuori strada. E, così, a festeggiare c'è anche San Marino con Corrado Costa: il pilota biancazzurro è 2° con la Opel Corsa nonostante un problema al cambio. Quasi 4 minuti di distacco per l'equipaggio Costa-Mularoni da quello formato da Tonelli e Debbi.

Sul podio di Sansepolcro ci va anche Federico Ormezzano che – dopo una carriera di grandi successi – torna al terzo posto assoluto con la sua inseparabile Talbot Lotus. Al traguardo finale anche altri due piloti del Titano: Simone Gasperoni, navigato da Elia Albani, è quinto con la Citroen AX Sport mentre Germano Bollini chiude in ottava posizione su Ford Escort. Tricolore Terra Storico che tornerà protagonista fra 3 settimane con il Rally Val D'Orcia.