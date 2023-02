RALLY STORICO Valle del Tevere: terzo posto assoluto per Bruno Pelliccioni Il pilota sammarinese, navigato da Roberto Selva, vince la classifica delle 2 ruote motrici

Grande spettacolo sugli sterrati di Arezzo, Sansepolcro, Pieve di Santo Stefano ed Anghiari per il rally della Valle del Tevere, prima prova del campionato italiano terra storico. Una gara che è vissuta sul duello tra la Lancia Delta Integrale di Lucky Battistolli e la Ford Sierra Cosworth di Valter Pierangioli. Il pilota di Montalcino è partito alla grande, facendo segnare il miglior tempo nelle prime due prove speciali ma un problema alla frizione lo ha costretto a fermarsi. Uno stop che gli ha impedito di prendere punti per la classifica tricolore ma da regolamento è potuto tornare in gara nella seconda tappa. A quel punto Lucky Battistolli non ha avuto difficoltà nell'aggiudicarsi il primo round della serie tricolore che lo scorso anno lo ha visto vincitore nel 4 Ruote Motrici. Va detto che i due principali protagonisti si sono equamente divisi le sei speciali della domenica, con Lucky che ha chiuso con un vantaggio di 41 secondi sul rivale diretto. Terzo posto assoluto per Bruno Pelliccioni, navigato da Roberto Selva. L'equipaggio sammarinese con la Ford Escort RS ha regalato spettacolo ed oltre al gradino più basso del podio, ha conquistato la vittoria nella classifica riservata alle 2 Ruote Motrici. Da segnalare anche il settimo posto assoluto di Corrado Costa e Domenico Mularoni con l'inseparabile Opel Corsa GSI. Prossimo appuntamento per i protagonisti delle strade bianche, il 14 e 15 aprile con il 5° Rally Storico della Val Tiberina.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: