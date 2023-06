RALLY Valli: "Organizzazione non facile ma siamo pronti, il Rally di San Marino ha grande tradizione"

E' tutto pronto per l'edizione numero 51 del Rally di San Marino che quest'anno sarà valevole sia per il Campionato Italiano Assoluto che per quello Terra. Sono in programma gli ultimi preparativi al Parco Assistenza di Fonte dell'Ovo prima della partenza di domani. In mattinata è previsto lo shakedown, nel pomeriggio – alle ore 16.15, per la precisione – la spettacolare “San Marino Power Stage” che assegnerà i primi punti per la classifica. Nella giornata di sabato, poi, le altre 8 prove speciali in programma. Sono oltre 110 gli iscritti considerando tutti i vari campionati coinvolti in questo Rally di San Marino.

Un'organizzazione non semplice, come testimoniato dal presidente della FAMS Paolo Valli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: