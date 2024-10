RALLY Venerdì 18 ottobre, alle 20.40, speciale Rallylegend su San Marino RTV

Rivivi le emozioni di Rallylegend 2024 nello speciale di San Marino RTV in onda venerdì 18 ottobre, alle 20.40. Immagini, interviste e tutto lo spettacolo di un evento che ha richiamato sul Titano oltre 100.000 appassionati. Lo speciale sarà visibile sui canali: 520 Sky - 831 digitale terrestre in tutta Italia - 93 TivùSat e in streaming sul sito.

