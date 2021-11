Venerdì sera si celebra il 20° anniversario del Mondiale di Manuel Poggiali

Il primo titolo mondiale di Manuel Poggiali compie 20 anni e verrà celebrato a dovere questo venerdì sera alle 21 al Teatro Titano. Una serata per ricordare gli aneddoti e svelare i retroscena di quel magico 2001, una serata anche per beneficenza con il ricavato che sarà donato all'Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla. L'ideatore di questo evento - patrocinato dalla Segreteria di Stato per lo Sport e dal CONS - è Massimo Rastelli che ha anche scritto un libro dedicato all'ex pilota sammarinese dal titolo “Manuel Poggiali – Storia di un campione”. "Ci sarà Manuel, ci sarò io con il mio libro" - ha affermato Rastelli - "ci sarà Enea Bastianini che è nel team di Poggiali, ci sarà Roberto Marchionni designer della MotoGP e ci sarà anche Claudio Verna, responsabile del progetto Gilera al tempo in cui Manuel vinse il mondiale".









Tanti – quindi - gli ospiti d'eccezione per una serata che sarà divisa in due parti: prima un talk show con chi c'era e ha vissuto quella fantastica stagione, poi la visione integrale della gara di Rio de Janeiro che consegnò a Poggiali il titolo nella categoria 125, il primo nella storia per un pilota della Repubblica di San Marino.

Nel servizio l'intervista a Massimo Rastelli, autore libro "Manuel Poggiali – Storia di un campione”