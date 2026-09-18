F1 Verstappen, che show: supera 100 kart in 14 giri L'olandese ha gareggiato durante un evento promozionale Red Bull, vincendo la sfida in soli 35 minuti

Verstappen, che show: supera 100 kart in 14 giri.

Da 101° a primo in soli 35 minuti di gara, dopo averne superati ben 64 nel solo primo giro. Con la Formula 1 in pausa, Max Verstappen ha comunque trovato il modo di scendere in pista, impegnato in una corsa di go kart durante un evento promozionale di Red Bull. Il quattro volte campione del mondo è stato messo a confronto con altri 100 piloti alla guida di altrettanti kart e la missione – a quanto pare non impossibile, almeno per lui – di superarli tutti, entro un tempo limite.

Sul circuito di Silverstone, l'olandese aveva a disposizione 75 minuti e 35 giri per completare la rimonta, partendo dal fondo. La sua esperienza e il suo talento si sono visti fin da subito, con Verstappen che si è spinto in avanti con il corpo al momento della partenza, per guadagnare più spinta, e ha cominciato a sorpassare mezza griglia sin da subito. Non c'è neanche troppo da stupirsi che l'olandese si trovasse così a proprio agio, visto che la sua carriera era cominciata sui kart, anni fa.

Mentre Verstappen scalava le posizioni, però, si è reso conto che, davanti, i primi tre "stessero volando" – parole sue – e così si è dovuto mettere d'impegno per essere più veloce e preciso possibile, nel completare i giri. Ma la rimonta non si è fermata e, anzi, quando si sono accorti di averlo alle spalle, gli ultimi piloti non ancora superati le hanno provate di tutte – anche tentare di scacciarlo agitando le mani e implorandolo di restare dietro – per non essere superati. Nulla da fare, anche stavolta Verstappen non ha avuto pietà, perché il cannibale olandese non gioca mai e si è preso, in tempi da record, anche questa sfida teoricamente goliardica.

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