FORMULA 1 Verstappen domina il Gp di Imola davanti alle McLaren L'olandese sorpassa Piastri in partenza e scappa subito. Ferrari quarta, con Hamilton, e sesta, con Leclerc, penalizzato da due safety car

Verstappen domina il Gp di Imola davanti alle McLaren.

Un sorpasso alla prima curva, grazie a una staccata fatta all'ultimo centimetro disponibile, basta a Max Verstappen per imporsi nel Gran premio dell'Emilia-Romagna. L'olandese passa già in partenza Oscar Piastri e gli rimane davanti per tutta la corsa, senza risentire della virtual safety car segnalata per l'uscita di Sebastian Ocon, prima, e della safety car uscita nel finale per quella di Kimi Antonelli, poi, entrambi ritirati per problemi tecnici. Dietro di lui hanno chiuso le McLaren di Lando Norris e Piastri, a 6 e 12 secondi di distacco.

Safety car che hanno invece rovinato i piani di Charles Leclerc, in particolare la virtual. Il monegasco della Ferrari aveva effettuato un perfetto undercut a inizio gara, rientrando davanti a George Russell. Poi, però, la virtual safety car decisa pochi giri dopo lo ha costretto a rientrare nuovamente ai box in poco tempo e a fare oltre metà gara sulle stesse gomme. Cosa che non gli ha permesso di difendersi al meglio dagli attacchi di Alexander Albon, nel finale, rimediando una penalità per averlo spinto nella ghiaia in una chicane (decisione che Leclerc ha contestato duramente in un team radio). Alla fine, al quarto posto ha chiuso Lewis Hamilton, superandolo a due giri dal traguardo, quinto è Albon, sesto è il monegasco.

Nella classifica del Mondiale resta davanti a tutti Piastri, con 146 punti, ma Norris (133) e Verstappen (124) accorciano. La prossima gara sarà domenica prossima, proprio in casa di Leclerc, a Montecarlo.

