FORMULA 1 Verstappen domina in Belgio, Leclerc torna sul podio Decimo successo stagionale per l'olandese, che sfonda quota 300 punti nel Mondiale

La Red Bull fa 12 su 12 e va in vacanza con il Mondiale in tasca. Max Verstappen vince per la terza volta consecutiva il Gran premio di Spa, suo decimo successo, e consente alla scuderia austriaca di tenere viva la striscia positiva aperta a inizio stagione. Alle spalle dell'olandese c'è il compagno di squadra Sergio Perez, staccato anche in questo caso di oltre 20 secondi, mentre al terzo posto si piazza Charles Leclerc, che torna sul podio per la terza volta nel 2023. Ritirato Carlos Sainz, a causa di uno scontro in partenza con Oscar Piastri, quarto è Lewis Hamilton, che proprio sulla bandiera a scacchi strappa il giro veloce a Verstappen. Con questo successo, l'olandese sfonda quota 300 punti nel mondiale, arrivando a 314, mentre il più vicino inseguitore, Perez, è ancora sotto ai 200 punti. Ora la pausa, poi il ritorno in pista nel fine settimana del 27 agosto, proprio in Olanda.

