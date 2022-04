FORMULA 1 Verstappen in pole a Imola, Leclerc 2°

Prima pole stagionale per Max Verstappen, che a Imola firma il miglior tempo delle qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna di Formula 1. In prima fila con lui c'è Leclerc, seguono Norris e Magnussen, Solo 10° l'altro ferrarista Sainz, frenato da un incidente in Q2.



