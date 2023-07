FORMULA 1 Verstappen in pole position anche a Silverstone Quinta prima piazza di fila per l'olandese. Quarta e quinta le Ferrari

Quinta pole position consecutiva per Max Verstappen, che scatterà dalla prima piazza anche a Silverstone, nel Gp di Gran Bretagna. Con un pazzesco ultimo giro, l'olandese ha staccato di due decimi e mezzo Lando Norris, su McLaren, che ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri. Quarta e quinta posizione per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, davanti alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Nono Fernando Alonso, addirittura sedicesimo Sergio Perez, uscito al Q3 per la terza volta in stagione. Domani il via al Gran premio alle 16.

