Verstappen stravince il Gran Premio del Bahrain.

La Formula 1 riparte da dove aveva lasciato, vale a dire dal dominio di Max Verstappen e della Red Bull. Il campione del mondo stravince il Gran Premio del Bahrain precedendo il compagno di squadra Sergio Perez per l'ennesima doppietta della scuderia austriaca. Terzo posto per Fernando Alonso con la sorprendente Aston Martin. Costretto al ritiro Leclerc per un problema alla power unit della sua Ferrari mentre Carlos Sainz chiude al quarto posto davanti a Lewis Hamilton. Per Verstappen si tratta della 36esima vittoria in carriera.

