FORMULA 1 Via i veli, presentata la nuova Red Bull per il 2023 C'era grande attesa per la presentazione della nuova Red Bull a New York: Max Verstappen a caccia del suo terzo titolo mondiale in Formula 1. Con l'olandese ci sarà sempre Sergio Perez al volante della RB19, Daniel Ricciardo torna come terzo pilota.

Si chiama RB19 ed è la nuova Red Bull che, nel Mondiale 2023, dovrà difendere sia il titolo piloti che quello costruttori in Formula 1. A New York sono stati tolti i veli sulla vettura campione del mondo in carica anche se le “forme reali” si vedranno solo in pista con i test di fine mese in Bahrain, prima del via del campionato fissato per il 5 marzo sempre sul circuito di Sakhir. Il team di Milton Keynes ha giocato a “nascondino” con le rivali, per non svelare proprio tutto e tutto. Come affermato anche dal Team Principal Red Bull Chris Horner: “Ferrari e Mercedes lotteranno con noi dalla prima all'ultima gara, ci aspetta una grande stagione”.

La scuderia anglo-austriaca potrà ancora contare su Max Verstappen, a caccia del tris di Mondiali dopo i successi del 2021 e del 2022. Con l'olandese, che a suo dire punta “sempre a migliorarsi”, ci sarà ancora il messicano Sergio Perez come compagno di squadra. Un'accoppiata vincente e affidabile, nonostante le scaramucce nel finale dell'ultimo campionato. La novità in casa Red Bull è rappresentata dal terzo pilota, anche se quello di Daniel Ricciardo è “solo” un gradito ritorno: l'australiano, dopo i 4 anni spesi tra Renault e McLaren, torna nella scuderia che lo ha reso un “big” del circus e con la quale ha conquistato 7 vittorie e 29 podi. Un “dream team” di tutto rispetto per la RB19 che nelle tre gare in programma negli Stati Uniti – Miami, Austin e Las Vegas – presenterà una livrea differente, opera dei tifosi che potranno disegnarla in un contest online. Red Bull punta a confermarsi e vincere ancora, le avversarie sono avvisate.

