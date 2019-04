Vinales il più veloce delle seconde libere, ritirato il numero 69 di Hayden

Nella seconda sessione di prove libere del GP dell'Americhe sul tracciato di Austin, Vinales è il migliore davanti alla Honda di Marquez e al compagno di scuderia Valentino Rossi. Indietro le Ducati con Dovizioso 11° e Petrucci 13°.

A quasi due anni dalla morte, la MotoGP ha deciso di ritirare il numero 69 di Ncky Hayden al termine di una cerimonia alla quale hanno partecipato i vertici di Dorna e della FIM, la famiglia del pilota campione del mondo nel 2006 oltre ad alcuni dei piloti.

In moto2 miglior tempo per Schrotter. Quarto Luca Marini. Mattia Pasini, al rientro è ottavo. In moto3 si conferma anche nelle seconde libere Romano Fenati. Terzo Niccolò Antonelli.