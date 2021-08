MOTOGP Vinales pilota Aprilia dal 2022

Vinales pilota Aprilia dal 2022.

Maverick Vinales ha firmato un contratto annuale, con l'Aprilia, con opzione per un ulteriore anno.

Il pilota spagnolo. classe 1995, ha esordito nel Motomondiale nel 2011, proprio in sella a una Aprilia, in classe 125, conquistando 4 vittorie e 5 podi. Ha vinto il Titolo Mondiale Moto3 nel 2013 per passare in Moto2 nella stagione successiva. Dal 2015 è in MotoGP prima con la Suzuki e poi con la Yamaha.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: