Vittoria e primato per Simone Campedelli

Rally del Salento

Prima vittoria stagionale e seconda firma consecutiva nell'albo d'oro del Rally del Salento per Simone Campedelli. Il pilota cesenate, navigato da Tania Canton, al volante di una Skoda Fabia R5 ha letteralmente dominato la 55esima edizione della gara salentina. Una prestazione strepitosa per il campione in carica che ha fatto segnare il miglior tempo in sei delle nove prove speciali disputate. L'unico che ha provato a reggere il ritmo indiavolato imposta alla gara da Campedelli, è stato Stefano Albertini. Il vincitore del Due Valli si è aggiudicato il quarto tratto cronometrato ed è rimasto in lotta per la vittoria fino alle ultime due speciali. Ed è proprio nelle prove conclusive, che è arrivata la clamorosa rimonta di Corrado Fontana. Il pilota della Hyundai i20, al debutto nel tricolore su asfalto, ha firmato il miglior tempo nelle ultime due speciali, conquistando il secondo posto assoluto. Un autentica beffa per Stefano Albertini che si è visto recuperare oltre 11 secondi nell'ultima prova e si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio. Quarto posto assoluto, nonostante una foratura alla gomma anteriore sinistra, per Luca Pedersoli che al volante di una Citroen DS3 ha preceduto di quasi 15 secondi la Skoda Fabia di Giovanni Testa. In classifica generale, Simone Campedelli si porta al comando con 4 punti e mezzo di vantaggio su Stefano Albertini e 18 e mezzo su Corrado Fontana. Prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Asfalto, il 23 e 24 giugno, con il Rally di San Martino di Castrozza.